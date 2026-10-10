Українська делегація достроково повертається з переговорів у США

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Українська переговорна група вже вирушила назад в Україну зі Сполучених Штатів. Про це повідомив радник президента з комунікацій Дмитро Литвин.

Повернення відбувається достроково, адже раніше переговори американської та української сторін планувалися на два дні.

Причини дострокового завершення візиту наразі не уточнюються.

Джерело: Дмитро Литвин

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