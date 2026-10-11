В Україні почала дешевшати ріпчаста цибуля

0:00 / 0:00

В Україні продовжує знижуватися вартість ріпчастої цибулі. Основними причинами здешевлення стали збільшення пропозиції овочів на ринку та млявий споживчий попит. Водночас на ціни впливає погіршення якості частини врожаю через несприятливі погодні умови під час збирання.

За даними аналітиків EastFruit, наразі українські аграрії продають ріпчасту цибулю за ціною 9–15 грн за кілограм ($0,20–0,33/кг). Це приблизно на 10% дешевше, ніж наприкінці попереднього робочого тижня.

Експерти пояснюють падіння цін значним збільшенням пропозиції овочів низької якості. Несприятлива погода під час збирання врожаю негативно позначилася на стані цибулі, через що частина продукції не придатна для тривалого зберігання.

Щоб уникнути подальших втрат і якнайшвидше реалізувати такий товар, фермери змушені знижувати ціни. Надлишок неякісної продукції додатково тисне на ринок на тлі невисокого попиту з боку споживачів.

Водночас виробники, які мають якісну цибулю, переважно залишають її у сховищах, очікуючи на сприятливішу ринкову кон’юнктуру. Тому ситуація з цінами значною мірою залежить від якості продукції та готовності фермерів продавати запаси.

Попри нинішнє здешевлення, ріпчаста цибуля в Україні залишається дорожчою, ніж торік. Середня ціна наразі приблизно на 37% вища, ніж за аналогічний період минулого року.

Раніше повідомлялося, що у вересні 2026 року в Україні суттєво зросли ціни на молоко та частину молочної продукції.

За даними Мінфіну, молоко у вересні подорожчало на 10,58% порівняно із серпнем. Індекс споживчих цін на молочну продукцію загалом становив 102,8%.

До цієї категорії входять йогурт, кефір, маргарин, вершкове масло, молоко, вершки, сметана, тверді та плавлені сири, а також кисломолочний сир.

За місяць кисломолочний сир подорожчав на 5,1%, а вершкове масло — на 1,37%. Водночас кефір продемонстрував протилежну динаміку: його вартість знизилася на 2,02%.

Нагадаємо, в Україні почали знижуватися ціни на пшеничне борошно через слабкий споживчий попит і значну пропозицію продукції від виробників. Додатковий тиск на ринок створює накопичення надлишку пшениці всередині країни та уповільнення експорту.

На початку жовтня в Українізмінилися ціни на різні види м’яса. Найбільше зросла вартість яловичини, водночас окремі позиції курятини та свинини подешевшали.

Зміни курсу долара можуть позначитися на вартості низки продуктів в українських магазинах. Найбільше ризикують подорожчати товари, які Україна імпортує або виробляє з іноземної сировини.

В Україні зафіксовано зростання гуртових цін на вітчизняні помідори. На столичному гуртовому ринку подорожчали червоні, рожеві та ґрунтові томати. Водночас у роздрібних торговельних мережах цінники суттєво відрізняються залежно від виду продукції, регіону та наявності спеціальних акційних пропозицій.

Читай нас у