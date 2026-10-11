В Украине репчатый лук начал дешеветь

В Украине продолжает снижаться стоимость репчатого лука. Основными причинами снижения цен стали увеличение предложения овощей на рынке и вялый потребительский спрос. В то же время на цены влияет ухудшение качества части урожая из-за неблагоприятных погодных условий во время сбора.

По данным аналитиков EastFruit, в настоящее время украинские аграрии продают репчатый лук по цене 9–15 грн за килограмм ($0,20–0,33/кг). Это примерно на 10% дешевле, чем в конце предыдущей рабочей недели.

Эксперты объясняют падение цен значительным увеличением предложения овощей низкого качества. Неблагоприятная погода во время сбора урожая негативно сказалась на состоянии лука, из-за чего часть продукции непригодна для длительного хранения.

Чтобы избежать дальнейших потерь и как можно быстрее реализовать такой товар, фермеры вынуждены снижать цены. Избыток некачественной продукции дополнительно давит на рынок на фоне невысокого спроса со стороны потребителей.

В то же время производители, у которых есть качественный лук, в основном оставляют его в хранилищах, ожидая более благоприятной рыночной конъюнктуры. Поэтому ситуация с ценами в значительной степени зависит от качества продукции и готовности фермеров продавать запасы.

Несмотря на нынешнее подешевение, репчатый лук в Украине остается дороже, чем в прошлом году. Средняя цена сейчас примерно на 37% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2026 года в Украине существенно выросли цены на молоко и часть молочной продукции.

По данным Минфина, молоко в сентябре подорожало на 10,58% по сравнению с августом. Индекс потребительских цен на молочную продукцию в целом составил 102,8%.

В эту категорию входят йогурт, кефир, маргарин, сливочное масло, молоко, сливки, сметана, твёрдые и плавленые сыры, а также творог.

За месяц творог подорожал на 5,1%, а сливочное масло — на 1,37%. В то же время кефир продемонстрировал противоположную динамику: его стоимость снизилась на 2,02%.

Напомним, в Украине начали снижаться цены на пшеничную муку из-за слабого потребительского спроса и значительного предложения продукции со стороны производителей. Дополнительное давление на рынок создает накопление излишков пшеницы внутри страны и замедление экспорта.

В начале октября в Украине изменились цены на различные виды мяса. Больше всего выросла стоимость говядины, в то же время отдельные позиции курицы и свинины подешевели.

Изменения курса доллара могут отразиться на стоимости ряда продуктов в украинских магазинах. Больше всего рискуют подорожать товары, которые Украина импортирует или производит из иностранного сырья.

В Украине зафиксирован рост оптовых цен на отечественные помидоры. На столичном оптовом рынке подорожали красные, розовые и грунтовые томаты. В то же время в розничных торговых сетях ценники существенно различаются в зависимости от вида продукции, региона и наличия специальных акционных предложений.

Читай нас в