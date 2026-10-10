В Германии украинку оправдали по делу о надписи на пальто

В Германии завершился судебный процесс против украинской общественной деятельницы Виктории Фишер, которую обвинили в личных оскорблениях из-за англоязычной надписи на одежде. Суд встал на её сторону, однако судебные издержки составили почти 8 тысяч евро.

Поводом для иска стало дизайнерское пальто с изображением аистов и надписью Peace, don't attack («Мир, не нападайте»). 72-летняя женщина российского происхождения, проживающая в Германии, восприняла эту фразу как оскорбление и потребовала от Фишер 30 тысяч евро компенсации.

Истица также приложила к делу десятки страниц скриншотов из социальных сетей. По информации издания, в течение нескольких лет за страницами украинки следили, а впоследствии создали фейковые аккаунты с её фотографиями и именем, откуда публиковали провокационные комментарии.

Суд установил, что надпись на пальто представляет собой англоязычный призыв к миру и не содержит нецензурной лексики или личных оскорблений. Несмотря на оправдательный приговор, процесс обошелся украинке почти в 8 тысяч евро.

Дизайнер Ольга Дрозд пояснила, что надпись имела исключительно миротворческий смысл. Адвокат Роман Лихачёв, комментируя дело, заявил о рисках использования судебных исков для давления на активных украинцев за рубежом.

Источник: «Первый Западный»

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