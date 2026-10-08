Німеччина передасть Україні десятки тисяч дронів-перехоплювачів Гераней

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Німецька оборонна компанія Quantum Systems планує передати Україні десятки тисяч дронів-перехоплювачів SPYS, які, зокрема, призначені для боротьби з російськими реактивними безпілотниками «Герань-4» та «Герань-5».

За словами Маттіаса Лени, на вихідних було підписано лист про наміри (LOI) щодо постачання Україні пакета з десятків тисяч дронів-перехоплювачів SPYS.

«На вихідних було підписано LOI (лист про наміри – ред.) щодо забезпечення пакета з десятків тисяч SPYS, які, як уже було сказано, здатні збивати реактивні дрони», – повідомив Лена.

SPYS є спільною розробкою Quantum Systems та українського партнера WIY. Компанії співпрацюють у межах спільного підприємства Quantum WIY Industries.

Під час розробки нової системи фахівці врахували досвід застосування продукції Quantum Systems безпосередньо в Україні. Зокрема, йдеться про досвід використання дрона-перехоплювача STRILA.

У Quantum Systems зазначили, що ефективність протидії російським реактивним дронам в Україні останнім часом суттєво зросла.

Маттіас Лена розповів, що спочатку показники перехоплення були дуже низькими, однак згодом ситуація змінилася.

«Спочатку ми спостерігали в Україні спроможність до перехоплення на дуже низькому відсотковому рівні. Потім вона зросла до понад 30%, а останні ночі показали зростання до понад 50%», – сказав представник компанії.

Водночас він наголосив, що показник понад 50% є результатом комплексного застосування різних засобів протидії, а не лише роботи дронів-перехоплювачів.

«Але це поєднання різних заходів. Україна також адаптувалася, задіяла різні спроможності, значною мірою використовує свій парк F-16, який здатний перехоплювати реактивні Shahed. І дедалі більше використовує розробки таких компаній, як наша, які в цьому комплексі спроможностей для протидії новій загрозі демонструють дедалі більшу ефективність», – зазначив представник компанії.

Для масштабування виробництва SPYS компанія планує використовувати вже створені виробничі потужності, які раніше були задіяні для випуску дронів-перехоплювачів STRILA.

За словами Маттіаса Лени, йдеться про значні потенційні обсяги виробництва.

«І я говорю тут про кілька тисяч на місяць», – сказав Лена, відповідаючи на запитання про можливі виробничі потужності.

Водночас представник Quantum Systems розповів, коли перші дрони SPYS із нового пакета можуть бути передані Україні.

«Тисячі одиниць готові до постачання вже цього року», – відповів Лена.

Про це заявив віцепрезидент Quantum Systems Маттіас Лена під час пресбрифінгу компанії у Берліні.

Нагадаємо, упродовж 2026 року Туреччина передала Україні невелику кількість зенітних систем Korkut, призначених для знищення безпілотників та інших повітряних цілей. Українські військові вже застосовують ці комплекси під час відбиття російських атак.

У Японії переглядають можливість передати Україні ракети-перехоплювачі Patriot.

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