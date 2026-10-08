Германия передаст Украине десятки тысяч дронов-перехватчиков «Герань»

Немецкая оборонная компания Quantum Systems планирует передать Украине десятки тысяч дронов-перехватчиков SPYS, которые, в частности, предназначены для борьбы с российскими реактивными беспилотниками «Герань-4» и «Герань-5».

По словам Маттиаса Лены, на выходных было подписано письмо о намерениях (LOI) относительно поставки Украине пакета из десятков тысяч дронов-перехватчиков SPYS.

«На выходных был подписан LOI (письмо о намерениях — ред.) относительно поставки партии из десятков тысяч SPYS, которые, как уже было сказано, способны сбивать реактивные дроны», — сообщил Лена.

SPYS является совместной разработкой Quantum Systems и украинского партнера WIY. Компании сотрудничают в рамках совместного предприятия Quantum WIY Industries.

При разработке новой системы специалисты учли опыт применения продукции Quantum Systems непосредственно в Украине. В частности, речь идет об опыте использования дрона-перехватчика STRILA.

В Quantum Systems отметили, что эффективность противодействия российским реактивным дронам в Украине в последнее время существенно возросла.

Маттиас Лена рассказал, что сначала показатели перехвата были очень низкими, однако впоследствии ситуация изменилась.

«Сначала мы наблюдали в Украине способность к перехвату на очень низком процентном уровне. Затем она выросла до более чем 30%, а последние ночи показали рост до более чем 50%», — сказал представитель компании.

В то же время он подчеркнул, что показатель свыше 50% является результатом комплексного применения различных средств противодействия, а не только работы дронов-перехватчиков.

«Но это сочетание различных мер. Украина также адаптировалась, задействовала различные возможности, в значительной степени использует свой парк F-16, который способен перехватывать реактивные Shahed. И все чаще использует разработки таких компаний, как наша, которые в этом комплексе возможностей для противодействия новой угрозе демонстрируют все большую эффективность», — отметил представитель компании.

Для наращивания производства SPYS компания планирует использовать уже созданные производственные мощности, которые ранее задействовались для выпуска дронов-перехватчиков STRILA.

По словам Маттиаса Лены, речь идет о значительных потенциальных объемах производства.

«И я говорю здесь о нескольких тысячах в месяц», — сказал Лена, отвечая на вопрос о возможных производственных мощностях.

В то же время представитель Quantum Systems рассказал, когда первые дроны SPYS из нового пакета могут быть переданы Украине.

«Тысячи единиц готовы к поставке уже в этом году», — ответил Лена.

Об этом заявил вице-президент Quantum Systems Маттиас Лена во время пресс-брифинга компании в Берлине.

Напомним, в течение 2026 года Турция передала Украине небольшое количество зенитных систем Korkut, предназначенных для уничтожения беспилотников и других воздушных целей. Украинские военные уже применяют эти комплексы при отражении российских атак.

В Японии рассматривают возможность передачи Украине ракет-перехватчиков Patriot.

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