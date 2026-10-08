Зеленский назвал главную тему переговоров в США

Укрепление противовоздушной обороны станет одной из главных тем переговоров украинской делегации в США. Владимир Зеленский заявил, что Киев отдельно обсудит этот вопрос с американскими партнерами. Также Украина будет обсуждать вопросы укрепления ПВО с европейскими и азиатскими странами.

Укрепление украинской противовоздушной обороны станет одной из ключевых тем переговоров украинской делегации в США. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов. По его словам, во время поездки в США украинская сторона отдельно обсудит с американскими партнерами возможности усиления защиты украинского неба. «Вопрос противовоздушной обороны станет одной из тем переговоров нашей делегации в США», — сказал Зеленский.

Однако переговоры не ограничатся только Вашингтоном. Президент отметил, что украинские представители также планируют обсудить усиление ПВО с европейскими партнерами. По словам Зеленского, Киев поддерживает соответствующие контакты и со странами Азии. То есть Украина ищет возможности усилить противовоздушную оборону сразу по нескольким направлениям.

В то же время президент не уточнил, о каких именно системах ПВО, ракетах или другом военном оборудовании пойдет речь в ходе переговоров. Также пока нет подробностей о возможных договоренностях, которых стороны могут достичь по итогам встреч. Вопрос защиты украинского неба остается особенно важным из-за регулярных российских ракетных и дронных атак. Украина стремится увеличить возможности ПВО, чтобы лучше защищать города, энергетические объекты и другую критическую инфраструктуру.

Ранее Зеленский неоднократно говорил о необходимости увеличить поставки средств противовоздушной обороны от международных партнеров. Среди прочего Украина нуждается в ракетах-перехватчиках для систем IRIS-T и другом вооружении, помогающем сбивать российские воздушные цели. Таким образом, в ходе предстоящих переговоров в США Киев планирует обсуждать не только военную поддержку в целом, но и отдельно вопрос о том, как усилить защиту украинского неба. Параллельно такие переговоры Украина ведет с европейскими и азиатскими партнерами.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке украинского ответа на новую волну российской эскалации. Об этом он сообщил после доклада руководителя СБУ Александра Поклада и заместителя руководителя Офиса президента Павла Палисы.

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