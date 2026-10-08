Zełenski wskazał główny temat rozmów w USA

Wzmocnienie obrony powietrznej będzie jednym z głównych tematów rozmów ukraińskiej delegacji w Stanach Zjednoczonych. Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Kijów będzie osobno omawiał tę kwestię z amerykańskimi partnerami. Ukraina będzie również rozmawiać o wzmocnieniu obrony powietrznej z państwami europejskimi i azjatyckimi.

Wzmocnienie ukraińskiej obrony powietrznej będzie jednym z kluczowych tematów rozmów ukraińskiej delegacji w USA. Poinformował o tym prezydent Wołodymyr Zełenski, odpowiadając na pytania dziennikarzy. Według niego podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych strona ukraińska będzie osobno rozmawiać z amerykańskimi partnerami o możliwościach wzmocnienia ochrony ukraińskiego nieba. „Kwestia obrony powietrznej będzie jednym z tematów rozmów naszej delegacji w USA” — powiedział Zełenski.

Rozmowy nie będą jednak ograniczać się wyłącznie do Waszyngtonu. Prezydent zaznaczył, że ukraińscy przedstawiciele planują również omówić wzmocnienie obrony powietrznej z europejskimi partnerami. Według Zełenskiego Kijów prowadzi także odpowiednie kontakty z państwami Azji. Oznacza to, że Ukraina poszukuje możliwości wzmocnienia obrony powietrznej jednocześnie na kilku kierunkach.

Jednocześnie prezydent nie sprecyzował, o jakie konkretnie systemy obrony powietrznej, rakiety lub inne wyposażenie wojskowe będzie chodziło podczas rozmów. Nie ma również na razie szczegółów dotyczących ewentualnych porozumień, które strony mogą osiągnąć w wyniku spotkań. Kwestia ochrony ukraińskiego nieba pozostaje szczególnie ważna ze względu na regularne rosyjskie ataki rakietowe i dronowe. Ukraina dąży do zwiększenia możliwości obrony powietrznej, aby skuteczniej chronić miasta, obiekty energetyczne i inną infrastrukturę krytyczną.

Wcześniej Zełenski wielokrotnie mówił o konieczności zwiększenia dostaw systemów obrony powietrznej od międzynarodowych partnerów. Ukraina potrzebuje między innymi pocisków przechwytujących do systemów IRIS-T oraz innego uzbrojenia wykorzystywanego do zwalczania rosyjskich celów powietrznych. W związku z tym podczas przyszłych rozmów w USA Kijów zamierza rozmawiać nie tylko o wsparciu wojskowym w ogóle, lecz także konkretnie o sposobach wzmocnienia ochrony ukraińskiego nieba. Równolegle Ukraina prowadzi takie rozmowy z partnerami europejskimi i azjatyckimi.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował o przygotowaniu ukraińskiej odpowiedzi na nową falę rosyjskiej eskalacji. Poinformował o tym po spotkaniu z szefem SBU Ołeksandrem Pokładem oraz zastępcą szefa Biura Prezydenta Pawłem Palisą.

Czytaj nas na