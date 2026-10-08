Зеленський заявив про підготовку відповіді на нову хвилю ескалації рф

Президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку української відповіді на нову хвилю російської ескалації. Про це він повідомив після доповіді керівника СБУ Олександра Поклада та заступника керівника Офісу президента Павла Паліси. Джерело: УНН.

Зеленський також зазначив, що Україна працює з партнерами над отриманням додаткових пакетів протиповітряної оборони та амуніції для F-16.

«Перше: готуємо наші відповіді на цю хвилю російської ескалації. Друге: за всіма доступними каналами працюємо з партнерами, які можуть надати Україні додаткову підтримку пакетами ППО та амуніції для F-16. Вдячний кожній країні, яка готова допомогти», — сказав президент.

За його словами, Україна також продовжує виконувати запити командирів бойових корпусів і бригад, які вони висловлювали під час зустрічей на фронті.

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