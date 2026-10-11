Міноборони України готує запуск експорту української зброї — Хмара

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Міністерство оборони України працює над створенням системи експорту вітчизняної оборонної продукції. Водночас головним пріоритетом залишаються потреби Сил оборони України, які мають бути забезпечені необхідним озброєнням і технікою.

Про це міністр оборони Євгеній Хмара заявив на зустрічі з журналістами.

Міністр оборони Євгеній Хмара наголосив, що пріоритетом залишаються потреби Сил оборони. Експортуватися може продукція, яка є понад цієї потреби та не створює ризиків для забезпечення українського війська.

Як зазначають у Міноборони, експорт має стати додатковим джерелом ресурсів для сектору оборони. Відомство опрацьовує механізм, за якого частина доходів від експорту спрямовуватиметься на потреби Сил оборони.

Джерело: РБК-Україна

Нагадаємо, Україна розвиває власні реактивні двигуни для різних типів озброєння.

Додамо, що Міноборони виступило за збереження максимального бронювання працівників ОПК.

Також Україна створює багаторівневу оборону проти реактивних дронів.

Міноборони України збільшило закупівлі дронів на 300% порівняно з 2025 роком.

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