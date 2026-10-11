Минобороны Украины готовит начало экспорта украинского оружия — Хмара

Министерство обороны Украины работает над созданием системы экспорта отечественной оборонной продукции. В то же время главным приоритетом остаются потребности Сил обороны Украины, которые должны быть обеспечены необходимым вооружением и техникой.

Об этом министр обороны Евгений Хмара заявил на встрече с журналистами.

Министр обороны Евгений Хмара подчеркнул, что приоритетом остаются потребности Сил обороны. Экспортироваться может продукция, которая превышает эти потребности и не создает рисков для обеспечения украинской армии.

Как отмечают в Минобороны, экспорт должен стать дополнительным источником ресурсов для оборонного сектора. Ведомство разрабатывает механизм, при котором часть доходов от экспорта будет направляться на нужды Сил обороны.

Источник: РБК-Украина

Напомним, Украина разрабатывает собственные реактивные двигатели для различных типов вооружения.

Добавим, что Минобороны выступило за сохранение максимального бронирования работников ОПК.

Также Украина создает многоуровневую оборону против реактивных дронов.

Минобороны Украины увеличило закупки дронов на 300% по сравнению с 2025 годом.

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