Україна розвиває власні реактивні двигуни для різних типів озброєння — Хмара

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Виробництво реактивних двигунів є одним із ключових напрямів розвитку українського оборонно-промислового комплексу. Потреба в таких технологіях охоплює різні класи озброєння — від дронів-перехоплювачів і засобів ураження середньої дальності до далекобійних систем та крилатих ракет.

Про це міністр оборони Євгеній Хмара заявив на зустрічі з журналістами.

За словами міністра оборони Євгенія Хмари, потреба в реактивних двигунах охоплює різні класи засобів: перехоплювачі, middle strike, deep strike та крилаті ракети.

В Україні вже є низка розробок і виробників, яких держава супроводжує та підтримує, зазначив міністр. Загалом у трьох основних категоріях працюють близько двох десятків українських виробників.

За одним із типів двигунів орієнтир потреби на 2027 рік може сягати близько 10 тисяч одиниць на місяць, повідомив Хмара.

Джерело: РБК-Україна

Додамо, що Міноборони виступило за збереження максимального бронювання працівників ОПК.

Нагадаємо, Україна створює багаторівневу оборону проти реактивних дронів.

Міноборони України збільшило закупівлі дронів на 300% порівняно з 2025 роком.

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