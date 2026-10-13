Росія майже 40 разів атакувала Дніпропетровщину за день

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Російські війська протягом дня майже 40 разів атакували Дніпро та Дніпропетровську область безпілотниками й артилерією. Унаслідок обстрілів поранення дістали двоє людей.

У Дніпрі через російські атаки виникли пожежі. У Солонянській громаді Дніпровського району пошкоджено приватний будинок.

Найбільше руйнувань зафіксували в Нікопольському районі. Під ударом опинилися Нікополь, Марганецька та Покровська громади. Пошкоджені багатоквартирні й приватні будинки та автомобілі. Поранення дістали 31-річний чоловік і 73-річна жінка — вони лікуватимуться амбулаторно.

Також у Маломихайлівській громаді Синельниківського району пошкоджено інфраструктуру, а в Зеленодольській громаді Криворізького району — приватний будинок.

Джерело: Олександр Ганжа, голова Дніпропетровської ОВА

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