Россия за день почти 40 раз нанесла удары по Днепропетровской области
В течение дня российские войска почти 40 раз обстреляли Днепр и Днепропетровскую область с помощью беспилотников и артиллерии. В результате обстрелов ранения получили два человека.
В Днепре из-за российских атак возникли пожары. В Солонянской общине Днепровского района поврежден частный дом.
Наибольшие разрушения зафиксированы в Никопольском районе. Под ударом оказались Никополь, Марганецкая и Покровская общины. Повреждены многоквартирные и частные дома, а также автомобили. Ранения получили 31-летний мужчина и 73-летняя женщина — они будут лечиться амбулаторно.
Также в Маломихайловской общине Синельниковского района повреждена инфраструктура, а в Зеленодольской общине Криворожского района — частный дом.
Источник: Александр Ганжа, глава Днепропетровской ОГА
Ранее РФ нанесла удары КАБами по Харькову, есть погибшая и пострадавшие.
В Богодуховском районе Харьковской области 11 октября российские военные атаковали беспилотником грузовик сельскохозяйственного предприятия. В результате удара погиб водитель.
Также РФ атаковала Харьков и девять населенных пунктов области, есть пострадавшие.