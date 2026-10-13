В течение дня российские войска почти 40 раз обстреляли Днепр и Днепропетровскую область с помощью беспилотников и артиллерии. В результате обстрелов ранения получили два человека.

В Днепре из-за российских атак возникли пожары. В Солонянской общине Днепровского района поврежден частный дом.

Наибольшие разрушения зафиксированы в Никопольском районе. Под ударом оказались Никополь, Марганецкая и Покровская общины. Повреждены многоквартирные и частные дома, а также автомобили. Ранения получили 31-летний мужчина и 73-летняя женщина — они будут лечиться амбулаторно.

Также в Маломихайловской общине Синельниковского района повреждена инфраструктура, а в Зеленодольской общине Криворожского района — частный дом.

Источник: Александр Ганжа, глава Днепропетровской ОГА

Ранее РФ нанесла удары КАБами по Харькову, есть погибшая и пострадавшие.

В Богодуховском районе Харьковской области 11 октября российские военные атаковали беспилотником грузовик сельскохозяйственного предприятия. В результате удара погиб водитель.

Также РФ атаковала Харьков и девять населенных пунктов области, есть пострадавшие.

Читай нас в