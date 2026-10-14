В Киеве, Украина, президент Владимир Зеленский заявил, что Россия — государство-агрессор — во вторник вечером атаковала электростанцию баллистической ракетой, а Украина не получила от западных союзников заблаговременного предупреждения о запуске. По его словам, украинские системы обнаружили ракеты лишь тогда, когда они уже приближались к столице.

«Это абсолютно несправедливо: когда они уничтожают нашу инфраструктуру, а Украина даже не получает ранних предупреждений о запусках баллистических ракет», — сказал Зеленский. Как сообщает The Guardian, накануне американские чиновники предупредили украинских коллег, что администрация президента США Дональда Трампа может прекратить обмен разведданными с Киевом.

Жертвы удара по жилому дому

В результате другого удара по многоэтажному жилому дому в Киеве погибли два человека, еще 21 человек получил ранения, сообщил мэр столицы Виталий Кличко. В квартирах возникли пожары, спасатели эвакуировали жителей и ликвидировали возгорания.

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Заявления об обмене разведданными

Дональд Трамп опроверг, что обмен разведданными с Украиной прекратился. Он заявил журналистам, что США помогают Украине и передают ей разведданные, одновременно работая с Киевом и Москвой над завершением войны.

Зеленский также сообщил, что предложил новые переговоры со спецпосланниками США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. В вечернем обращении он подтвердил поддержку Украиной предложенного Трампом энергетического перемирия при условии, что Россия будет его соблюдать. По словам президента, украинская сторона передала США предложения относительно возможных следующих встреч и переговоров.

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