Путин вновь заявил о создании буферной зоны на границе с Украиной

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что создание так называемой буферной зоны на границе с Украиной якобы продвигается успешно.

По его словам, этот вопрос не будет обсуждаться в ходе переговоров.

Об этом Путин заявил во время посещения пункта управления российской группировкой войск, где заслушал доклады военного командования.

Российский диктатор не уточнил, какие именно территории он имеет в виду, и не привел независимых подтверждений заявленных успехов. Москва называет «буферной зоной» территории вдоль украинско-российской границы, где российские войска пытаются расширить контроль.

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