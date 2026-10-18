Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал международные организации обеспечить безопасную эвакуацию жителей временно оккупированных Олешек в Херсонской области Украины. По его словам, войска Российской Федерации — государства-агрессора — превращают город в «ловушку смерти» из-за нехватки продовольствия и медицинской помощи. Как сообщает Jerusalem Post, Сибига также просил предоставить немедленный гуманитарный доступ в город.

Нехватка лекарств и продовольствия

По утверждению главы МИД, в больнице Олешек закончились медикаменты, а десятки тел остаются на улицах или в домах, поскольку российские военные не позволяют жителям их похоронить. Он заявил, что семьи страдают от голода и выживают благодаря остаткам овощей с огородов, консервации и улиткам.

Сибига обратился к ООН, Международному комитету Красного Креста и другим организациям с призывом обеспечить безопасные эвакуационные коридоры и немедленный гуманитарный доступ.

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Данные ООН о населении города

Олешки расположены на левом берегу Днепра в Херсонской области. До полномасштабного вторжения в городе проживало около 24 тысяч человек. По данным главы Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Даниэль Белл, сейчас там остаются примерно 1 700 жителей, среди которых 47 детей.

В сентябре Кремль признал критические проблемы с поставками продовольствия и медицинских товаров в Олешки и заявлял, что российские военные работают над их решением. Украинские военные дважды доставляли в город продукты и лекарства с помощью дронов. Президент Владимир Зеленский на этой неделе назвал ситуацию в Олешках геноцидом.

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