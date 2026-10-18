Россияне подвергли массированной атаке Ровно и его окрестности

Утром российские войска нанесли массированный удар по Ровно и прилегающим населенным пунктам. Среди целей были объекты гражданской инфраструктуры, после атаки возникли пожары. По словам начальника Ровенской областной государственной администрации Александра Коваля, возгорания уже локализованы, а информации о раненых пока нет.

Утром российские войска массированно атаковали Ровно и его окрестности. Под ударом оказались объекты гражданской инфраструктуры. На местах работают соответствующие службы, которые ликвидируют последствия атаки. «Очередная массированная атака на Ровно и окрестности. Службы уже работают над ликвидацией последствий. Возникшие пожары локализованы», — написал Коваль. По его словам, российские войска наносили удары по гражданской инфраструктуре. В результате удара возникли пожары, однако их уже удалось локализовать. Аварийные и другие профильные службы продолжают работать на местах.

Информации о пострадавших пока нет. Данные о масштабах повреждений и окончательных последствиях атаки ещё уточняются. Ровно и окружающие населённые пункты подверглись массированному российскому удару утром. Местные службы работают над ликвидацией последствий, а информация о возможных пострадавших и повреждениях может обновляться. Об этом сообщил начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль в своем Telegram-канале.

Российские террористические войска ночью 17 октября атаковали Ровенскую область. В результате вражеского удара на территории одного из предприятий возник пожар, пострадали два человека.

Российские войска 16 октября продолжают массированную атаку на Ровенскую область. Под удар попал один из лицеев в Ровно.

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