В Славянске продолжают извлекать тела погибших из-под завалов

В Славянске Донецкой области утром 18 октября возобновили работы по извлечению тел погибших из-под завалов домов, разрушенных российскими авиабомбами. К утру там оставались тела нескольких жителей. «К утру под завалами домов, разрушенных авиабомбами, остаются несколько тел жителей. На ночь работы по извлечению тел были приостановлены в связи с ситуацией с безопасностью. С самого утра они возобновились», — говорится в сообщении.

Накануне в результате российских ударов по городу погибли шесть человек. Еще 15 жителей получили ранения. В городской военной администрации отметили, что в течение суток российские войска обстреливали Славянск из различных видов оружия. Среди атак были и удары FPV-дронов. По информации ГВА, некоторые из них также привели к гибели людей.

Спасатели продолжают работать на местах разрушений. Работу затрудняет опасность новых обстрелов, из-за которой поисковые действия ночью пришлось приостановить. Число погибших и раненых может уточняться после завершения работ под завалами. Об этом сообщила Славянская городская военная администрация в Telegram.

В ночь на 17 октября российские военные нанесли авиаудар по жилому району Славянска в Донецкой области. Бомбы ФАБ-250 попали в два многоэтажных дома. Один человек погиб, ещё десять получили ранения, а под завалами могут оставаться люди.

В Славянске Донецкой области в результате российского авиаудара погибли два человека. Из-под завалов разрушенного здания спасатели извлекли тело погибшей женщины и фрагменты человеческого тела. Аварийно-спасательные работы на месте удара завершены.