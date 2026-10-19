В Николаевской области после российского удара по энергетической инфраструктуре без электроснабжения остаются почти 24 тысячи абонентов. Всего в результате удара без света оказались более 55 тысяч абонентов, сообщили в областной военной администрации.

«Сегодня враг атаковал энергетическую инфраструктуру Николаевской области. В результате атаки без электроснабжения остались 79 населенных пунктов – более 55 тыс. абонентов», – сообщил Решетилов в Telegram в понедельник.

По его словам, энергетики приступили к восстановительным работам сразу же, как только это позволила обстановка с безопасностью.

В настоящее время работы по восстановлению электроснабжения продолжаются.

Об этом сообщает глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Георгий Решетилов.

Видео: В Киеве и десяти областях Украины зафиксированы перебои с электроснабжением.

В Киеве энергетики стабилизировали ситуацию с электроснабжением после массированной российской атаки. В четверг, 15 октября, в столице вновь начали действовать графики отключения света.

В результате ночного массированного удара РФ по критической инфраструктуре Киева, Киевской области и Харькова без электроснабжения остались не менее 600 тысяч потребителей. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что атака повредила 26 объектов электроэнергетики и четыре объекта нефтегазового комплекса.

В результате российской атаки часть Ровно и Ровенского района осталась без электроснабжения. Информация о масштабах отключения электроэнергии и причинах повреждения энергетической инфраструктуры пока не уточняется.

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