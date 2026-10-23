Бывший футболист сборной Украины Роман Максимюк уничтожил около 20 оккупантов в бою

Бывший футболист сборной Украины Роман Максимюк, вставший на защиту страны от российских оккупантов, уничтожил около 20 противников в ходе одного из боев. О боевом пути спортсмена, погибшего на войне, рассказали СМИ.

По предварительным данным, жизнь Романа Максимюка оборвалась примерно 11 марта 2025 года.

Роман Максимюк оказывал героическое сопротивление до последнего вздоха

Осенью 2022 года Роман решил последовать примеру младшего брата Андрея и пошел защищать Украину. С января 2025 года он участвовал в боевых действиях на донецком направлении в качестве наводчика в составе 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады Десантно-штурмовых войск. Побратимы отмечают исключительную эффективность действий Максимюка. Реактивная скорость, благодаря которой Роман заявил о себе в футболе, пригодилась ему и на боевых позициях.

Весной 2025 года Максимюку с побратимами предстояло оборонять позицию под селом Лисовка Покровского района в Донецкой области. Роман был старшим позиции. Этот плацдарм имел ключевое значение, ведь находился между нашими первым и вторым десантными батальонами.

Бывший военнослужащий 25-й ОПДБр рассказал, что Максимюк проявил героизм, сдерживая штурм оккупантов. Исключительный героизм. В критических ситуациях он выбегал на центральную дорогу и не только уничтожал врага, но и уносил его с места гибели, пытался эффективно маскировать тела и тем самым вводить в заблуждение командование захватчиков относительно реальной ситуации. Захватив радиостанцию, Максимюк поддерживал связь с россиянами, выдавая себя за их солдата, чтобы они обеспечили его провизией и другими крайне необходимыми вещами.

Военнослужащий 25-й ОПДБр отмечает, что только в стрелковом бою Максимюк уничтожил около 15–20 оккупантов. Однажды Роман оказался практически под прицелом врага, но благодаря своей ловкости сумел уничтожить его.

Жизнь Романа Максимюка оборвалась примерно 11 марта 2025 года под Лысковкой. Штурмовой группе врага удалось незаметно пробраться к укрытию украинских воинов и забросать его гранатами. Наши бойцы оказывали героическое сопротивление до последнего вздоха, но в конце концов все погибли. Среди них — Роман Максимюк.

Правда, эвакуировать тела воинов сразу не удалось. ДНК-экспертиза подтвердила факт гибели Романа лишь 15 октября 2026 года. Сразу после этого командование 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады решило подать представление о посмертном присвоении Роману Максимюку звания Герой Украины.

Футбольная карьера Романа Максимюка

Роман Максимюк начал свой путь в профессиональном футболе в четвёртом классе, когда пошёл заниматься в Надвирнянскую ДЮСШ. На протяжении своей игровой карьеры он выступал за немало клубов, в частности «Кристалл» (Чортков), «Бескид», ЦСКА, «ЦСКА-Борисфен», «Хутровик», «Прикарпатье» (Ивано-Франковск), «Зенит», «Динамо» (Киев), «Днепр» (Днепр) и «Волынь». Его дебют в Высшей лиге Украины состоялся 25 июля 1995 года в матче между «Прикарпатьем» и «Таврией», который завершился победой ивано-франковцев со счётом 4:3.

Помимо клубных выступлений, Максимюк защищал цвета национальной сборной Украины, в составе которой провёл пять матчей. Его дебют на международном уровне состоялся 19 августа 1998 года в товарищеском матче против сборной Грузии, где украинские футболисты одержали уверенную победу со счётом 4:0.

Об этом сообщается со ссылкой на sport.ua.

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