Россия потеряла за сутки ещё 2100 военнослужащих в войне против Украины

По состоянию на 1 ноября 2026 года общие потери российской армии с начала полномасштабного вторжения в Украину составили около 1 590 270 военнослужащих. Только за последние сутки, по данным Генерального штаба ВСУ, россияне потеряли ещё 2100 человек. Также украинские защитники уничтожили десятки единиц российской техники и почти тысячу беспилотников.

В ведомстве обнародовали обновленные данные о потерях российских войск за период с начала полномасштабного вторжения — 24 февраля 2022 года — по 1 ноября 2026 года. По информации Генштаба, за последние сутки российская армия потеряла еще 2100 военнослужащих. Кроме того, украинские Силы обороны уничтожили или вывели из строя следующее количество российской техники:

танков — 12 451 единица (+1 за сутки);

боевые бронированные машины — 5 622 (+2);

артиллерийские системы — 51 755 (+16);

реактивные системы залпового огня — 2 249 (+2);

средства противовоздушной обороны — 1 730;

самолеты — 452;

вертолёты — 356;

наземные робототехнические комплексы — 3 054 (+9);

оперативно-тактические беспилотники — 591 605 (+944);

крылатые ракеты — 5 140;

корабли и катера — 35;

подводные лодки — 2;

автомобильная техника и автоцистерны — 168 739 (+259);

специальная техника — 4 861 (+1).

Больше всего за прошедшие сутки выросли показатели потерь российских беспилотников и автомобильной техники. По данным Генштаба, украинские военные уничтожили 944 дрона оперативно-тактического уровня и 259 единиц автотехники и автоцистерн.

Также российская армия потеряла 16 артиллерийских систем, девять наземных робототехнических комплексов, два танка, боевые бронированные машины и две реактивные системы залпового огня. В Генеральном штабе отмечают, что приведенные цифры являются ориентировочными, а данные о потерях российских войск уточняются.

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