Росія втратила за добу ще 2100 військових у війні проти України

Станом на 1 листопада 2026 року загальні втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення в Україну сягнули близько 1 590 270 військових. Лише за минулу добу, за даними Генерального штабу ЗСУ, росіяни втратили ще 2100 осіб. Також українські захисники знищили десятки одиниць російської техніки та майже тисячу безпілотників.

У відомстві оприлюднили оновлені дані про втрати російських військ за період від початку повномасштабного вторгнення — 24 лютого 2022 року — до 1 листопада 2026 року. За інформацією Генштабу, за останню добу російська армія втратила ще 2100 військових. Крім того, українські Сили оборони знищили або вивели з ладу таку кількість російської техніки:

танки — 12 451 одиниця (+1 за добу);

бойові броньовані машини — 5 622 (+2);

артилерійські системи — 51 755 (+16);

реактивні системи залпового вогню — 2 249 (+2);

засоби протиповітряної оборони — 1 730;

літаки — 452;

гелікоптери — 356;

наземні робототехнічні комплекси — 3 054 (+9);

оперативно-тактичні безпілотники — 591 605 (+944);

крилаті ракети — 5 140;

кораблі та катери — 35;

підводні човни — 2;

автомобільна техніка та автоцистерни — 168 739 (+259);

спеціальна техніка — 4 861 (+1).

Найбільше за минулу добу зросли показники втрат російських безпілотників і автомобільної техніки. За даними Генштабу, українські військові знешкодили 944 дрони оперативно-тактичного рівня та 259 одиниць автотехніки й автоцистерн.

Також російська армія втратила 16 артилерійських систем, дев'ять наземних робототехнічних комплексів, два танки бойові броньовані машини та дві реактивні системи залпового вогню. У Генеральному штабі наголошують, що наведені цифри є орієнтовними, а дані про втрати російських військ уточнюються.

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