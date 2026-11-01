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Росія втратила за добу ще 2100 військових у війні проти України

UA.NEWS 01 Листопада 2026 09:18
Росія втратила за добу ще 2100 військових у війні проти України

Станом на 1 листопада 2026 року загальні втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення в Україну сягнули близько 1 590 270 військових. Лише за минулу добу, за даними Генерального штабу ЗСУ, росіяни втратили ще 2100 осіб. Також українські захисники знищили десятки одиниць російської техніки та майже тисячу безпілотників.

 

У відомстві оприлюднили оновлені дані про втрати російських військ за період від початку повномасштабного вторгнення — 24 лютого 2022 року — до 1 листопада 2026 року. За інформацією Генштабу, за останню добу російська армія втратила ще 2100 військових. Крім того, українські Сили оборони знищили або вивели з ладу таку кількість російської техніки:

  • танки — 12 451 одиниця (+1 за добу);
  • бойові броньовані машини — 5 622 (+2);
  • артилерійські системи — 51 755 (+16);
  • реактивні системи залпового вогню — 2 249 (+2);
  • засоби протиповітряної оборони — 1 730;
  • літаки — 452;
  • гелікоптери — 356;
  • наземні робототехнічні комплекси — 3 054 (+9);
  • оперативно-тактичні безпілотники — 591 605 (+944);
  • крилаті ракети — 5 140;
  • кораблі та катери — 35;
  • підводні човни — 2;
  • автомобільна техніка та автоцистерни — 168 739 (+259);
  • спеціальна техніка — 4 861 (+1).

Найбільше за минулу добу зросли показники втрат російських безпілотників і автомобільної техніки. За даними Генштабу, українські військові знешкодили 944 дрони оперативно-тактичного рівня та 259 одиниць автотехніки й автоцистерн. 

 

Також російська армія втратила 16 артилерійських систем, дев'ять наземних робототехнічних комплексів, два танки бойові броньовані машини та дві реактивні системи залпового вогню. У Генеральному штабі наголошують, що наведені цифри є орієнтовними, а дані про втрати російських військ уточнюються.

Бійці Третьої окремої штурмової бригади використали безпілотник із сіткометом, щоб знешкодити російського військового на фронті.

У ніч проти 31 жовтня Сили оборони України завдали удару по комбінату «Каменський» у місті Каменськ-Шахтинський Ростовської області Росії. Підприємство входить до російського військово-промислового комплексу та виробляє тверде ракетне паливо.

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