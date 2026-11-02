У Росії заборонили експорт нафтохімічної сировини для виробництва тротилу

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Уряд Російської Федерації запровадив тимчасову заборону терміном на три місяці на вивезення окремих видів нафтохімічної продукції за межі Євразійського економічного союзу (ЄАЕС). До переліку обмежених для експорту товарів увійшов толуол (метилбензол).

Толуол є органічним нафтопродуктом, який використовується на оборонно-промислових підприємствах як ключовий реагент для виробництва тринітротолуолу (тротилу). Ця речовина є основною вибухівкою для спорядження артилерійських снарядів, авіаційних бомб, бойових частин ракет та мін.

Джерело: Інтерфакс.

У Росії суттєво знизилися обсяги виробництва хімічної продукції подвійного призначення. У Центрі протидії дезінформації при РНБО України заявили, що це є наслідком українських далекобійних ударів по промисловій інфраструктурі РФ.

Група ударних БпЛА атакувала одне з найбільших хімічних підприємств росії — завод «Метафракс Кемікал», розташований у місті Губаха.

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