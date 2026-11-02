В России запретили экспорт нефтехимического сырья для производства тротила

Правительство Российской Федерации ввело временный запрет сроком на три месяца на вывоз отдельных видов нефтехимической продукции за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В перечень товаров, экспорт которых ограничен, вошел толуол (метилбензол).

Толуол представляет собой органический нефтепродукт, который используется на оборонно-промышленных предприятиях в качестве ключевого реагента для производства тринитротолуола (тротила). Это вещество является основным взрывчатым веществом для снаряжения артиллерийских снарядов, авиационных бомб, боевых частей ракет и мин.

Источник: Интерфакс.

В России существенно снизились объемы производства химической продукции двойного назначения. В Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины заявили, что это является следствием украинских дальнобойных ударов по промышленной инфраструктуре РФ.

Группа ударных БПЛА атаковала одно из крупнейших химических предприятий России — завод «Метафракс Кемикал», расположенный в городе Губаха.

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