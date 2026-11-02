W Rosji wprowadzono zakaz eksportu surowców petrochemicznych wykorzystywanych do produkcji trotylu

Rząd Federacji Rosyjskiej wprowadził tymczasowy, trzymiesięczny zakaz wywozu niektórych rodzajów produktów petrochemicznych poza granice Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (EAEU). Na listę towarów objętych ograniczeniami eksportowymi trafił toluol (metylobenzen).

Toluen jest organicznym produktem naftowym, wykorzystywanym w przedsiębiorstwach z sektora obronnego i przemysłowego jako kluczowy odczynnik do produkcji trinitrotoluenu (trotylu). Substancja ta stanowi główny składnik wybuchowy stosowany w pociskach artyleryjskich, bombach lotniczych, głowicach rakietowych oraz minach.

Źródło: Interfax.

W Rosji znacznie spadła produkcja chemikaliów podwójnego zastosowania. Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji przy Radzie Bezpieczeństwa Narodowego Ukrainy oświadczyło, że jest to skutek ukraińskich ataków dalekiego zasięgu na infrastrukturę przemysłową Federacji Rosyjskiej.

Grupa bojowych bezzałogowych statków powietrznych zaatakowała jeden z największych rosyjskich zakładów chemicznych — fabrykę „Metafrax Chemical” położoną w mieście Gubacha.

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