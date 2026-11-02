Шойгу звинуватив Захід у вербуванні росіян для підриву державності РФ

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Секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу заявив, що західні країни нібито активізують підривну діяльність усередині Росії через наближення «перемоги» у війні проти України. За його словами, що ближче Росія до успішного завершення так званої «спеціальної військової операції», то агресивнішими стають спроби Заходу вплинути на ситуацію в країні.

Шойгу стверджує, що західні держави активно вербують росіян, які готові сприяти «знищенню російської державності зсередини». Він також заявив про нібито спроби радикалізувати населення, посилити протестні настрої, спровокувати міжетнічні та міжконфесійні конфлікти, а також націоналістичні й сепаратистські прояви.

Крім того, за словами секретаря Радбезу РФ, під виглядом гуманітарної діяльності громадян Росії залучають до організації незаконних акцій, заворушень та інших протиправних дій. Метою таких заходів Шойгу назвав послаблення Росії, встановлення лояльного політичного режиму та отримання контролю над її природними й промисловими ресурсами.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

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