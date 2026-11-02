Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что западные страны якобы активизируют подрывную деятельность внутри России в связи с приближением «победы» в войне против Украины. По его словам, чем ближе Россия к успешному завершению так называемой «специальной военной операции», тем агрессивнее становятся попытки Запада повлиять на ситуацию в стране.

Шойгу утверждает, что западные государства активно вербуют россиян, готовых способствовать «уничтожению российской государственности изнутри». Он также заявил о якобы попытках радикализировать население, усилить протестные настроения, спровоцировать межэтнические и межконфессиональные конфликты, а также националистические и сепаратистские проявления.

Кроме того, по словам секретаря Совбеза РФ, под видом гуманитарной деятельности граждан России вовлекают в организацию незаконных акций, беспорядков и других противоправных действий. Целью таких мер Шойгу назвал ослабление России, установление лояльного политического режима и получение контроля над её природными и промышленными ресурсами.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Россия обвинила Запад в подготовке свержения Лукашенко.

Россия готовит Запад к войне: The Atlantic объяснил действия Кремля.

Кремль заявил об идеях США по завершению войны России против Украины.

Читай нас в