Великобритания и Франция совместно возглавят в Польше военные учения Koalicja, в которых примут участие 2 800 военнослужащих из 11 стран. Манёвры продлятся с 9 по 22 ноября и должны проверить готовность союзников поддерживать Украину и восстанавливать её Силы обороны после завершения боевых действий, сообщает Министерство обороны Великобритании.

Учения станут первыми крупными манёврами Многонациональных сил Украина (MNF-U) — военного крыла Коалиции желающих. В объединение входят государства, взявшие на себя обязательства усиливать военную, экономическую и дипломатическую поддержку Украины.

Участие 11 стран

В Koalicja примут участие Бельгия, Эстония, Франция, Германия, Литва, Нидерланды, Польша, Испания, Швеция, Турция и Великобритания. Британский контингент составит 300 военнослужащих. В частности, военнослужащие 7-й бригады британской армии будут отрабатывать логистическое перемещение личного состава, техники и запасов.

К манёврам также привлекут истребители Typhoon Королевских военно-воздушных сил Великобритании и самолёт-заправщик Voyager. Истребители будут отрабатывать сценарии, при которых они могли бы способствовать безопасности коммерческих авиарейсов после открытия украинского неба.

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Задачи Многонациональных сил Украина

Во время учений будут проверять систему командования и управления, взаимодействие составляющих многонационального формирования, а также возможность его развертывания, защиты и обеспечения. Морской компонент MNF-U будет развёрнут турецкими силами в Стамбуле: они будут тестировать механизмы разминирования морских путей, необходимые для безопасного возвращения коммерческого судоходства в украинские порты.

По данным британского оборонного ведомства, MNF-U смогут войти в Украину только после прекращения боевых действий и по запросу украинского правительства. Формирование не будет выполнять миротворческие функции и контролировать соблюдение прекращения огня. Командующим сил является британский генерал-лейтенант Том Бейтман, а штаб-квартира в этом году должна переместиться из Парижа в Лондон.

Министерство обороны Великобритании также заявило, что Российская Федерация — государство-агрессор — вторжением в Украину подорвала безопасность Европы и принцип нерушимости международных границ.

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