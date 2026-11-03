Системы экстренного оповещения в Украине и Российской Федерации — государстве-агрессоре — подверглись кибератакам в течение ночи, сообщает France 24. Во время атак пользователям в обеих странах транслировали ложные предупреждения о возможных ядерных ударах.

Восстановление работы систем

После инцидента работу систем экстренного оповещения в обеих странах вернули под контроль. В то же время значительная часть обстоятельств кибератак остается неясной: в частности, не установлено, кто несет ответственность за вмешательство.

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Оценка экспертки

В сюжете France 24 журналистка Шерон Гаффни поговорила с Мелани Гарсон, доценткой по международной безопасности Университетского колледжа Лондона. Гарсон заявила, что такие атаки направлены на подрыв доверия к правительству.

По ее оценке, ложные экстренные предупреждения призваны ослабить веру людей в способность властей обеспечивать доверие. Материал был опубликован 2 ноября 2026 года в программе A propos. Видеосюжет длится 13 минут 51 секунду, его подготовила Шерон Гаффни.

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