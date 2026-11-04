В Крыму возникли новые перебои с электроснабжением

После атак на энергетические объекты в ночь на 3 ноября в оккупированном Севастополе возник острый дефицит электроэнергии. Оккупационные власти заявили о новой аварии на энергосетях.

В оккупированном Крыму продолжаются серьезные проблемы с электроснабжением, которые охватили Симферополь, Севастополь, Ялту, Феодосию, Белогорский район и другие населенные пункты полуострова. Об этом пишет «Крымский ветер».

По сообщениям местных жителей, электроэнергия в Симферопольском районе отсутствовала в течение длительного времени, а после временного восстановления подавалась со значительными перепадами напряжения (в пределах 160–200 вольт), после чего снова пропадала. Кроме того, в Симферополе и Ялте зафиксированы неоднократные перебои в подаче света и последующее полное отключение.

Так называемый советник оккупационного главы Крыма Олег Крючков заявил, что причиной отключения электроэнергии стала новая авария на энергосетях за пределами полуострова. В настоящее время на оккупированной территории введены ограничения на подачу электроэнергии и продолжаются восстановительные работы.

Источник: «Крымский ветер»

Напомним, в Крыму не действуют графики отключений света из-за дефицита электроэнергии.

На территории оккупированного Крыма ограничили потребление электроэнергии из-за повреждения магистральных электросетей. В Севастополе электроснабжение будет осуществляться по графику «2 через 6» — свет будут подавать на два часа, после чего его будут отключать на шесть.

Напомним, что в Крыму ограничили подачу воды и электричества после атаки — The Guardian.



Масштабный блэкаут охватил оккупированный Крым.

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