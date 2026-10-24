У Ростові стався блекаут після атаки дронів

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Уночі 24 жовтня в російському Ростові після вибухів виникли перебої з електропостачанням і спалахнула пожежа. Частина міста залишилася без світла.

За повідомленнями місцевих жителів, уночі місто зазнало атаки безпілотників. Після вибухів виникла пожежа, а в окремих районах почалися проблеми з електропостачанням.

Частина Ростова залишилася без електроенергії. Інформація про причини відключень, масштаби пожежі та можливі пошкодження потребує уточнення.

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У ніч проти 24 жовтня масштабний блекаут охопив низку міст і районів тимчасово окупованого Криму. Без електропостачання залишилися Сімферополь, Севастополь, Ялта та Велика Ялта, Феодосія, Євпаторія, Джанкой, Алушта, Керч, Армянськ, Красноперекопськ і Судак.

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Відключення також зафіксували в десятках районів і населених пунктів півострова, зокрема в Бахчисарайському, Білогірському, Кіровському та Сакському районах.

За попередньою інформацією, без світла також залишилися тимчасово окуповані території Херсонської та Запорізької областей.

Про це пише Exilenova+.

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