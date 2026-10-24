W Rostowie doszło do awarii zasilania po ataku dronów

W nocy 24 października w rosyjskim Rostowie, po wybuchach, doszło do przerw w dostawach prądu i wybuchł pożar. Część miasta pozostała bez prądu.

Według doniesień lokalnych mieszkańców miasto zostało w nocy zaatakowane przez drony. Po wybuchach wybuchł pożar, a w niektórych dzielnicach pojawiły się problemy z dostawami energii elektrycznej.

Część Rostowa pozostała bez prądu. Informacje dotyczące przyczyn przerw w dostawach, skali pożaru oraz ewentualnych zniszczeń wymagają doprecyzowania.

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W nocy z 23 na 24 października rozległa awaria zasilania dotknęła szereg miast i rejonów tymczasowo okupowanego Krymu. Bez zasilania elektrycznego pozostały Symferopol, Sewastopol, Jałta i Wielka Jałta, Teodozja, Eupatoria, Dżankoj, Ałuszta, Kercz, Armiansk, Krasnoperekopsk i Sudak.

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Odcięcia prądu odnotowano również w dziesiątkach rejonów i miejscowości na półwyspie, w szczególności w rejonach Bachczysarajskim, Biełogorskim, Kirowskim i Sackim.

Według wstępnych informacji bez prądu pozostały również tymczasowo okupowane terytoria obwodów chersońskiego i zaporoskiego.

Informację tę podaje serwis Exilenova+.

W sobotę, 24 października, w rosyjskim mieście Togliatti w obwodzie samarskim rozległa się seria potężnych wybuchów, po których wybuchł rozległy pożar. Według wstępnych informacji drony zaatakowały zakład „Togliattikauchuk”.

W rosyjskim mieście Orel, w wyniku uderzenia rakietowego, znacznych zniszczeń doznała fabryka „Proton”, produkująca komponenty elektroniczne dla przemysłu i sprzętu specjalistycznego. Według doniesień rosyjskich mediów i opublikowanych zdjęć w zakładzie zniszczono co najmniej jedną halę produkcyjną, a część pięter, dach i fasada budynku zawaliły się. Według danych ze źródeł ukraińskich produkty tej fabryki są wykorzystywane również w rosyjskim kompleksie wojskowo-przemysłowym.

W moskiewskim centrum biznesowym „Moskwa-City” ewakuowano ludzi z kompleksu IQ-Kwartal, gdzie znajdują się biura trzech rosyjskich ministerstw.

W Moskwie w Rosji rozpoczęto ewakuację pasażerów z części terminali lotniska Szeremietiewo po ogłoszeniu alarmu lotniczego. Tymczasowo ograniczono również operacje lotnicze na czterech lotniskach w aglomeracji moskiewskiej, informuje RMF24 .

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