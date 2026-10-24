В Ростове произошел блэкаут после атаки дронов

Ночью 24 октября в российском Ростове после взрывов возникли перебои с электроснабжением и вспыхнул пожар. Часть города осталась без света.

По сообщениям местных жителей, ночью город подвергся атаке беспилотников. После взрывов возник пожар, а в отдельных районах начались проблемы с электроснабжением.

Часть Ростова осталась без электроэнергии. Информация о причинах отключений, масштабах пожара и возможных повреждениях требует уточнения.

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В ночь на 24 октября масштабный блэкаут охватил ряд городов и районов временно оккупированного Крыма. Без электроснабжения остались Симферополь, Севастополь, Ялта и Большая Ялта, Феодосия, Евпатория, Джанкой, Алушта, Керчь, Армянск, Красноперекопск и Судак.

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Отключения также зафиксированы в десятках районов и населенных пунктов полуострова, в частности в Бахчисарайском, Белогорском, Кировском и Сакском районах.

По предварительной информации, без света также остались временно оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей.

Об этом пишет Exilenova+.

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