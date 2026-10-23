В Орлі після ракетного удару зруйновано цех заводу Протон

У російському місті Орел після ракетного удару зазнав значних руйнувань завод «Протон», який виробляє електронні компоненти для промисловості та спеціальної техніки. За повідомленнями російських медіа й оприлюдненими фотографіями, на підприємстві зруйновано щонайменше один виробничий цех, а частина поверхів, дах і фасад будівлі обвалилися. За даними українських джерел, продукцію заводу використовують і в російському військово-промисловому комплексі.

Увечері 23 жовтня в російському місті Орел пролунали вибухи. Після них над містом здійнявся густий чорний дим. Під ударом опинився завод «Протон», який виготовляє електронні компоненти. На оприлюднених фотографіях видно значні руйнування однієї з виробничих будівель. Частина верхніх поверхів обвалилася, дах і фасадні конструкції зруйновані. Усередині приміщення також помітні пошкодження.

За повідомленнями російських медіа, обвалилося кілька поверхів будівлі. Відповідні кадри поширили очевидці та моніторингові ресурси. На фотографіях, опублікованих зокрема ресурсом Exilenova+, видно масштаб пошкоджень виробничого цеху.

Після вибухів у місті здійнявся чорний дим

За повідомленнями місцевих жителів, перед появою диму в Орлі було чути щонайменше чотири вибухи. Після атаки на місці працювали екстрені служби.

За попередніми даними, по підприємству могли вдарити крилатими ракетами Storm Shadow. Однак ця інформація потребує підтвердження. Наразі також немає підтверджених даних про кількість постраждалих і остаточний масштаб руйнувань.

Що виробляє завод «Протон»

Підприємство «Протон» спеціалізується на виробництві напівпровідникових приладів, світлодіодів та інших електронних компонентів. Таку продукцію використовують у різних видах техніки, зокрема в промисловому обладнанні. За даними українських джерел, компоненти підприємства також застосовують у російському військово-промисловому комплексі. Серед озброєння, для якого можуть використовувати таку електроніку, називають ракети «Іскандер-М», авіаційні ракети С-71 «Ковер» і зенітні комплекси «Панцир-С1».

Водночас у наданих повідомленнях немає детальної інформації про те, які саме компоненти виготовляли в зруйнованому цеху та чи призначалися вони для конкретних видів озброєння.

Як руйнування можуть вплинути на виробництво озброєння

Пошкодження виробничого цеху потенційно може вплинути на роботу підприємства та постачання його продукції. Якщо зруйнована будівля забезпечувала випуск електронних компонентів для військової техніки, це може створити додаткові труднощі для відповідних виробничих ланцюгів.

Однак оцінити реальний вплив удару на російське виробництво озброєння поки неможливо. Для цього потрібні дані про стан обладнання, масштаби пошкоджень і можливість перенести виробництво на інші потужності. Станом на момент публікації офіційної підтвердженої інформації про постраждалих, повний обсяг руйнувань і терміни відновлення роботи заводу не було.

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