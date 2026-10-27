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Відео: Росія атакувала Україну 16 балістичними ракетами та понад 280 дронами за ніч — Зеленський

UA NEWS 27 Жовтня 2026 11:24
Відео: Росія атакувала Україну 16 балістичними ракетами та понад 280 дронами за ніч — Зеленський
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У ніч проти 27 жовтня російські війська випустили по Україні 16 балістичних ракет і понад 280 безпілотників. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, є влучання, а внаслідок удару по кампусу одного з київських вишів постраждали 12 людей.

 

Росія за ніч проти 27 жовтня випустила по Україні 16 балістичних ракет. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, реагуючи на нічний ворожий удар.

«До 12 зросла кількість постраждалих після російського удару по кампусу університету й навколишній території вчора ввечері, п’ять із них — студенти та співробітники університету. Поки екстрені служби допомагали людям і ліквідовували наслідки першого удару, росіяни знову застосували балістику», — повідомив Зеленський у соцмережах.

«Загалом за цю ніч було 16 балістичних ракет. Ще більш ніж 280 дронів. На жаль, є жертви, є влучання у Києві, зокрема по Південному мосту. Серйозна ескалація в російській операції проти нашої логістики. Були також удари по Київщині, Вінниччині, Запоріжжю, Дніпровщині, Харківщині, Одещині, Чернігівщині, Сумщині, Донеччині, Херсонщині та Чернівецькій області. Майже всюди російські мішені — це енергетика, логістика та звичайна міська інфраструктура», — повідомив Зеленський.

 

«Штучні й тривалі затримки в постачанні пакетів перехоплювачів для «Петріотів» та «НАСАМСів», які, на жаль, є останнім часом, прямо допомагають Росії досягати цілей її терористичної кампанії. Кожна така затримка — це нове російське влучання в той чи інший об’єкт. На жаль, щодня відбуваються удари», — вказав президент.

«Росія постійно робить нові ескалаційні кроки. Потрібен тиск на Росію і реальна підтримка для України, щоб ситуація змінилась. Дякую всім, хто справді підтримує наш захист життя і хто розуміє цінність того, щоб пакети підтримки надходили вчасно. Треба наближати мир і рятувати життя. Дякую всім, хто з Україною!» — підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, у Києві внаслідок атаки РФ постраждали семеро людей, серед них — працівники швидкої.

Після атаки балістичними ракетами у Києві пошкоджено Південний міст і метро.

Також у Києві посилили роботу наземного транспорту через зміни в русі метро.

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