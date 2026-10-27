Відео: Росія атакувала Україну 16 балістичними ракетами та понад 280 дронами за ніч — Зеленський

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У ніч проти 27 жовтня російські війська випустили по Україні 16 балістичних ракет і понад 280 безпілотників. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, є влучання, а внаслідок удару по кампусу одного з київських вишів постраждали 12 людей.

Росія за ніч проти 27 жовтня випустила по Україні 16 балістичних ракет. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, реагуючи на нічний ворожий удар.

«До 12 зросла кількість постраждалих після російського удару по кампусу університету й навколишній території вчора ввечері, п’ять із них — студенти та співробітники університету. Поки екстрені служби допомагали людям і ліквідовували наслідки першого удару, росіяни знову застосували балістику», — повідомив Зеленський у соцмережах.

«Загалом за цю ніч було 16 балістичних ракет. Ще більш ніж 280 дронів. На жаль, є жертви, є влучання у Києві, зокрема по Південному мосту. Серйозна ескалація в російській операції проти нашої логістики. Були також удари по Київщині, Вінниччині, Запоріжжю, Дніпровщині, Харківщині, Одещині, Чернігівщині, Сумщині, Донеччині, Херсонщині та Чернівецькій області. Майже всюди російські мішені — це енергетика, логістика та звичайна міська інфраструктура», — повідомив Зеленський.

The number of people injured in the Russian strike on a university campus and the surrounding area yesterday evening has risen to 12. Five of them are students and university staff. While emergency services were helping people and dealing with the aftermath of the first strike, the Russians used ballistic missiles again. In total, 16 ballistic missiles were launched overnight. More than 280 drones as well. Tragically, there have been casualties and hits in Kyiv, including on the South Bridge. A serious escalation in Russia’s operation against our logistics. There were also strikes on the Kyiv, Vinnytsia, Zaporizhzhia, Dnipro, Kharkiv, Odesa, Chernihiv, Sumy, Donetsk, Kherson, and Chernivtsi regions. Almost everywhere, Russia’s targets were the energy sector, logistics, and ordinary urban infrastructure. The artificial and prolonged delays in the delivery of interceptor packages for Patriot and NASAMS systems, which unfortunately have occurred recently, are directly helping Russia achieve the objectives of its terrorist campaign. Every such delay means another Russian strike on one facility or another. Unfortunately, strikes are taking place every day. Russia is constantly taking new steps toward escalation. Pressure on Russia and real support for Ukraine are needed to change the situation. I thank everyone who truly supports our efforts to protect lives and understands the importance of support packages arriving on time. We must bring peace closer and save lives. Thank you to everyone who stands with Ukraine! — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 27, 2026

«Штучні й тривалі затримки в постачанні пакетів перехоплювачів для «Петріотів» та «НАСАМСів», які, на жаль, є останнім часом, прямо допомагають Росії досягати цілей її терористичної кампанії. Кожна така затримка — це нове російське влучання в той чи інший об’єкт. На жаль, щодня відбуваються удари», — вказав президент.

«Росія постійно робить нові ескалаційні кроки. Потрібен тиск на Росію і реальна підтримка для України, щоб ситуація змінилась. Дякую всім, хто справді підтримує наш захист життя і хто розуміє цінність того, щоб пакети підтримки надходили вчасно. Треба наближати мир і рятувати життя. Дякую всім, хто з Україною!» — підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, у Києві внаслідок атаки РФ постраждали семеро людей, серед них — працівники швидкої.

Після атаки балістичними ракетами у Києві пошкоджено Південний міст і метро.

Також у Києві посилили роботу наземного транспорту через зміни в русі метро.

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