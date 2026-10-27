Wideo: Rosja zaatakowała Ukrainę 16 rakietami balistycznymi i ponad 280 dronami w ciągu nocy — Zełenski

W nocy z 26 na 27 października rosyjskie wojska wystrzeliły w kierunku Ukrainy 16 rakiet balistycznych i ponad 280 dronów. Poinformował o tym prezydent Wołodymyr Zełenski. Jak powiedział, doszło do trafień, a w wyniku uderzenia w kampus jednej z kijowskich uczelni rannych zostało 12 osób.

W nocy z 26 na 27 października Rosja wystrzeliła w kierunku Ukrainy 16 rakiet balistycznych. Poinformował o tym prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, reagując na nocny atak wroga.

„Liczba osób poszkodowanych w wyniku rosyjskiego ataku na kampus uniwersytetu i okoliczne tereny wczoraj wieczorem wzrosła do 12, z czego pięć to studenci i pracownicy uczelni. Podczas gdy służby ratownicze udzielały pomocy ludziom i likwidowały skutki pierwszego ataku, Rosjanie ponownie użyli rakiet balistycznych” – poinformował Zełenski w mediach społecznościowych.

„W sumie tej nocy wystrzelono 16 rakiet balistycznych. Ponadto ponad 280 dronów. Niestety są ofiary, doszło do trafień w Kijowie, w szczególności w rejonie Mostu Południowego. Mamy do czynienia z poważną eskalacją rosyjskiej operacji przeciwko naszej logistyce. Odnotowano również ataki na obwody kijowski, winnycki, zaporoski, dnieprowski, charkowski, odeski, czernihowski, sumski, doniecki, chersoński oraz obwód czerniowiecki. Prawie wszędzie rosyjskie cele to energetyka, logistyka i zwykła infrastruktura miejska” — poinformował Zełenski.

Liczba osób rannych w wyniku wczorajszego wieczornego rosyjskiego ataku na kampus uniwersytecki i okolice wzrosła do 12. Pięć z nich to studenci i pracownicy uczelni. Podczas gdy służby ratownicze udzielały pomocy poszkodowanym i likwidowały skutki pierwszego ataku, Rosjanie ponownie użyli pocisków balistycznych. W sumie w ciągu nocy wystrzelono 16 pocisków balistycznych. Ponadto ponad 280 dronów. Niestety, odnotowano ofiary śmiertelne i zniszczenia w Kijowie, w tym na Moście Południowym. To poważna eskalacja rosyjskiej operacji wymierzonej w naszą logistykę. Odnotowano również ataki na obwody kijowski, winnycki, zaporożski, dnieprowski, charkowski, odeski, czernihowski, sumski, doniecki, chersoński i czerniowiecki. Niemal wszędzie celem Rosji były sektor energetyczny, logistyka oraz zwykła infrastruktura miejska. Sztuczne i przedłużające się opóźnienia w dostawach zestawów pocisków przechwytujących dla systemów Patriot i NASAMS, które niestety miały miejsce w ostatnim czasie, bezpośrednio pomagają Rosji w realizacji celów jej kampanii terrorystycznej. Każde takie opóźnienie oznacza kolejny rosyjski atak na ten czy inny obiekt. Niestety ataki mają miejsce każdego dnia. Rosja nieustannie podejmuje nowe kroki w kierunku eskalacji konfliktu. Aby zmienić tę sytuację, potrzebna jest presja na Rosję oraz rzeczywiste wsparcie dla Ukrainy. Dziękuję wszystkim, którzy szczerze wspierają nasze wysiłki na rzecz ochrony życia i rozumieją, jak ważne jest terminowe dostarczanie pakietów pomocowych. Musimy przybliżyć pokój i ratować życie. Dziękuję wszystkim, którzy stoją po stronie Ukrainy! — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 27 października 2026 r.

„Sztuczne i długotrwałe opóźnienia w dostawach zestawów przechwytujących dla systemów „Patriot” i „NASAMS”, które niestety mają ostatnio miejsce, bezpośrednio pomagają Rosji w osiąganiu celów jej kampanii terrorystycznej. Każde takie opóźnienie oznacza kolejne trafienie rosyjskiego pocisku w ten czy inny obiekt. Niestety, ataki mają miejsce codziennie” — zaznaczył prezydent.

„Rosja nieustannie podejmuje kolejne kroki prowadzące do eskalacji konfliktu. Aby sytuacja uległa zmianie, potrzebna jest presja na Rosję i realne wsparcie dla Ukrainy. Dziękuję wszystkim, którzy naprawdę wspierają nasze działania na rzecz ochrony życia i którzy rozumieją, jak ważne jest, by pakiety pomocowe docierały na czas. Trzeba przybliżać pokój i ratować życie. Dziękuję wszystkim, którzy są po stronie Ukrainy!” – podkreślił Zełenski.

Przypomnijmy, że w Kijowie w wyniku ataku Rosji rannych zostało siedem osób, w tym pracownicy pogotowia ratunkowego.

W wyniku ataku rakietami balistycznymi w Kijowie uszkodzony został Most Południowy oraz stacje metra.

Ponadto w Kijowie wzmocniono funkcjonowanie transportu naziemnego ze względu na zmiany w ruchu metra.

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