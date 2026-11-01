W ciągu dnia 1 listopada rosyjskie wojska zaatakowały Koziatyn w obwodzie winnickim, uderzając w rejon PRB w pobliżu dworca kolejowego. W wyniku ostrzału zginęły dwie osoby: mężczyzna zginął na miejscu zdarzenia, a ranna kobieta zmarła w wyniku odniesionych obrażeń na oddziale intensywnej terapii szpitala.

Uderzenie spadło na teren między akademikiem szkoły kolejowej a budynkiem dydaktycznym – znajduje się on kilkaset metrów od budynku dworca kolejowego. W obwodowej administracji wojskowej poinformowano, że rany odniosło troje dzieci – dwoje pięciolatków i 16-letni chłopiec. Wszystkie poszkodowane dzieci przebywają w placówce medycznej z obrażeniami o średnim stopniu ciężkości, gdzie otrzymują wszelką niezbędną pomoc medyczną.

Źródło: Obwodowa Administracja Wojskowa w Winnicy.

Rano 1 listopada rosyjskie drony zaatakowały obwód kijowski. Rannych zostało dwóch mężczyzn: jeden odniósł rany przedramienia, u drugiego zdiagnozowano ostrą reakcję na stres.

1 listopada rosyjskie wojska zaatakowały zakład przemysłowy w Dnieprze. W wyniku uderzenia wybuchł pożar. Według wstępnych danych nikt nie ucierpiał.

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