Opublikowano zdjęcia satelitarne przedstawiające skutki uderzenia w stację pomp naftowych w Samarze
W sieci pojawiły się zdjęcia satelitarne stacji przeładunkowej ropy „Samara” w obwodzie o tej samej nazwie w Rosji po nocnym ataku.
Stacja należy do spółki „Transnieft” i stanowi jeden z kluczowych węzłów rosyjskiego systemu transportu ropy naftowej. Przez nią, między innymi, przesyła się ropę do rurociągu „Druzhba”.
Zgodnie z doniesieniami obiekt został zaatakowany w nocy. W październiku stacja również była celem kilku ataków.
Zdjęcia satelitarne opublikowała rosyjska sekcja Radia Wolność.
Źródło: Radio Wolność
W rosyjskiej stacji liniowej produkcji i dyspozycji „Samara” odnotowano nowe skutki ataku z 8 października.
Dzień wcześniej w Baszkirii zaatakowano zakład „Gazprom Naftochim Salavat” — jeden z największych w Rosji kompleksów rafineryjno-naftochemicznych. Według informacji z kanałów OSINT w okolicy zakładu wybuchł pożar.
W obwodzie woroneżskim w Rosji 7 października kilka miejscowości pozostało bez dostaw energii elektrycznej po ataku dronów.