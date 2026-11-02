W sieci pojawiły się zdjęcia satelitarne stacji przeładunkowej ropy „Samara” w obwodzie o tej samej nazwie w Rosji po nocnym ataku.

Stacja należy do spółki „Transnieft” i stanowi jeden z kluczowych węzłów rosyjskiego systemu transportu ropy naftowej. Przez nią, między innymi, przesyła się ropę do rurociągu „Druzhba”.

Zgodnie z doniesieniami obiekt został zaatakowany w nocy. W październiku stacja również była celem kilku ataków.

Zdjęcia satelitarne opublikowała rosyjska sekcja Radia Wolność.

Źródło: Radio Wolność

W rosyjskiej stacji liniowej produkcji i dyspozycji „Samara” odnotowano nowe skutki ataku z 8 października.

Dzień wcześniej w Baszkirii zaatakowano zakład „Gazprom Naftochim Salavat” — jeden z największych w Rosji kompleksów rafineryjno-naftochemicznych. Według informacji z kanałów OSINT w okolicy zakładu wybuchł pożar.

W obwodzie woroneżskim w Rosji 7 października kilka miejscowości pozostało bez dostaw energii elektrycznej po ataku dronów.

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