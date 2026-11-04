Najeźdźcy zaatakowali budynek mieszkalny w obwodzie sumskim; zginęła 69-letnia mieszkanka
W gminie Putivl w obwodzie sumskim rosyjski dron bojowy zaatakował budynek mieszkalny. W wyniku trafienia zginęła 69-letnia kobieta.
„Niestety, 69-letnia kobieta zmarła na miejscu w wyniku odniesionych ciężkich obrażeń. Jej mąż, który również przebywał w domu, odniósł obrażenia” – poinformował szef lokalnej administracji.
Lekarze udzielają rannemu niezbędnej pomocy.
Informację tę przekazał szef sumskiej obwodowej administracji wojskowej Oleg Grigorow.
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