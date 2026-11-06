Wieś Mała Tokmachka w obwodzie zaporoskim pozostaje pod kontrolą Sił Obronnych Ukrainy, pomimo regularnych oświadczeń rosyjskiego dowództwa o jej rzekomym zajęciu.

Informację tę przekazała 6 listopada zastępczyni rzecznika Grupy Wojsk „Południe” Anastazja Szewczenko w komentarzu dla agencji Ukrinform.

Według niej w październiku rosyjskie wojska nie zdołały zdobyć Orichowa ani innych miejscowości. Na początku listopada przeciwnik również nie odniósł sukcesów operacyjnych.

Szewczenko podkreśliła, że rosyjskie dowództwo nadal rozpowszechnia fałszywe informacje o rzekomym posuwaniu się naprzód i zajmowaniu terytoriów ukraińskich.

Źródło: Ukrinform

Wojska rosyjskie nadal próbują zdobyć Malą Tokmachkę na kierunku Orichów. Po nieudanych próbach szturmu na miejscowość okupanci próbują ominąć ją z flank, a także wkraczają w niewielkich grupach. Według przedstawiciela wojska Rosjanom nie udaje się obecnie osiągnąć wyznaczonego celu.

W Radzie Bezpieczeństwa ONZ Ukraina oświadczyła, że tempo rosyjskiej ofensywy w 2026 roku gwałtownie spadło, a na niektórych kierunkach odnotowuje się nawet utratę pozycji. Jako jeden z symboli tej sytuacji wskazano Małą Tokmachkę w obwodzie zaporoskim, która pomimo wieloletnich zapowiedzi o „nieuchronnym zajęciu” nadal pozostaje pod kontrolą Ukrainy. W Kijowie uznaje się to za oznakę strategicznej porażki Rosji.

W październiku 2026 roku Siły Obronne Ukrainy zniszczyły co najmniej 30 obiektów strategicznych na terytorium Rosji.

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