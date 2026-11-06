Село Малая Токмачка в Запорожской области остается под контролем Сил обороны Украины, несмотря на регулярные заявления российского командования о его якобы захвате.

Об этом 6 ноября сообщила заместитель пресс-секретаря Группировки войск «Юг» Анастасия Шевченко в комментарии Укринформу.

По ее словам, в октябре российские войска не смогли захватить Орехов и другие населенные пункты. В начале ноября противник также не добился оперативных успехов.

Шевченко подчеркнула, что российское командование продолжает распространять ложные сообщения о якобы продвижении и захвате украинских территорий.

Источник: Укринформ

Российские войска продолжают пытаться захватить Малую Токмачку на Ореховском направлении. После неудачных попыток штурмовать населенный пункт оккупанты пытаются обойти его с флангов, а также проникают небольшими группами. По словам военного, пока россиянам не удается достичь поставленной цели.

В Совете безопасности ООН Украина заявила, что темпы российского наступления в 2026 году резко замедлились, а на отдельных направлениях даже фиксируется потеря позиций. Одним из символов этого назвали Малую Токмачку в Запорожской области, которая, несмотря на годы заявлений о «неизбежном захвате», до сих пор остается под контролем Украины. В Киеве это расценивают как признак стратегического провала России.

В течение октября 2026 года Силы обороны Украины нанесли удары по не менее чем 30 стратегическим объектам на территории России.

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