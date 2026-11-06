Rosjanie zranili 22-letniego mężczyznę i uszkodzili dom w obwodzie kijowskim

W wyniku rosyjskiego ataku na obwód kijowski, który miał miejsce 6 listopada, ranny został 22-letni mężczyzna.

Mężczyzna doznał urazów twarzy i nosa, został hospitalizowany, a lekarze udzielają mu niezbędnej pomocy.

W rejonie Browarskim uszkodzono budynki kompleksu magazynowego. W rejonie Buczanskim w wyniku ataku zapalił się prywatny dom mieszkalny — uszkodzono jego dach. Pożar szybko opanowano.

Na miejscu zdarzeń działają służby operacyjne.

Źródło: Timur Tkaczenko (Telegram)

Przypomnijmy, że około godziny 22.00 30 października w Kijowie rozległ się wybuch. Odnotowano przerwy w dostawach prądu w kilku dzielnicach stolicy.

Wieczorem 30 października rosyjski dron odrzutowy uderzył w obiekt energetyczny w Kijowie, po czym w wielu dzielnicach stolicy zniknęło światło i woda.

W wyniku rosyjskiego ataku rakietowego 29 października uszkodzony został sklep Rozetka w pobliżu kompleksu mieszkaniowego „Komfort Town” w Kijowie. Firma poinformowała, w jaki sposób zorganizuje wydawanie zamówień klientom.

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