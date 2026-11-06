Россияне ранили 22-летнего мужчину и повредили дом в Киевской области
В результате российского нападения 6 ноября на Киевскую область ранения получил 22-летний мужчина.
Он получил травмы лица и носа, его госпитализировали, медики оказывают необходимую помощь.
В Броварском районе повреждено здание складского комплекса. В Бучанском районе в результате атаки загорелся частный жилой дом — повреждена его крыша. Пожар оперативно локализовали.
На местах работают оперативные службы.
Источник: Тимур Ткаченко (Telegram)
Напомним, что примерно в 22:00 30 октября в Киеве прогремел взрыв. Зафиксировано отключение электроэнергии в нескольких районах столицы.
Вечером 30 октября российский реактивный дрон поразил энергообъект в Киеве, после чего во многих районах столицы отключились свет и вода.
В результате российской ракетной атаки 29 октября был поврежден магазин Rozetka возле жилого комплекса «Комфорт Таун» в Киеве. Компания сообщила, как организует выдачу заказов клиентам.