Россияне ранили 22-летнего мужчину и повредили дом в Киевской области

В результате российского нападения 6 ноября на Киевскую область ранения получил 22-летний мужчина.

Он получил травмы лица и носа, его госпитализировали, медики оказывают необходимую помощь.

В Броварском районе повреждено здание складского комплекса. В Бучанском районе в результате атаки загорелся частный жилой дом — повреждена его крыша. Пожар оперативно локализовали.

На местах работают оперативные службы.

Источник: Тимур Ткаченко (Telegram)

Напомним, что примерно в 22:00 30 октября в Киеве прогремел взрыв. Зафиксировано отключение электроэнергии в нескольких районах столицы.

Вечером 30 октября российский реактивный дрон поразил энергообъект в Киеве, после чего во многих районах столицы отключились свет и вода.

В результате российской ракетной атаки 29 октября был поврежден магазин Rozetka возле жилого комплекса «Комфорт Таун» в Киеве. Компания сообщила, как организует выдачу заказов клиентам.

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