Rosyjska baletnica Anastazja Woloczkowa publicznie wezwała władze Federacji Rosyjskiej do zmobilizowania jej byłego dyrektora artystycznego Maksima Nikolajewa i wysłania go na wojnę przeciwko Ukrainie.

Podstawą takich oświadczeń były zarzuty wobec Nikolajewa dotyczące niewłaściwego wykonywania obowiązków, nadużyć finansowych oraz rozpowszechniania plotek w trakcie ich współpracy. Na swoim Instagramie Rosjanka stwierdziła, że wiek poborowy jej byłego podwładnego pozwala na wysłanie go do szeregów rosyjskich wojsk okupacyjnych w ramach kary.

Jednocześnie rosyjskie media zwróciły uwagę na niezgodność tego oświadczenia z obowiązującym prawem Federacji Rosyjskiej, ponieważ 33-letni Nikolajew nie mieści się w wieku poborowym, który w Rosji wynosi od 18 do 30 lat.

Źródło: Instagram Anastazji Wołoczowej.

Ukraińscy obrońcy zlikwidowali na froncie rosyjskiego okupanta Siergieja Kucherowa — wielokrotnego mistrza Rosji w kolarstwie, zdobywcę Pucharu Świata oraz uczestnika dwóch igrzysk olimpijskich.

Ukraińskie siły zbrojne zlikwidowały rosyjskiego okupanta Nikitę Feokistowa, który brał udział w wojnie przeciwko Ukrainie. Śmierć najeźdźcy nastąpiła już w czerwcu 2024 roku, jednak informacja o tym oraz data jego pochówku stały się znane dopiero później.

Wcześniej Siły Obronne Ukrainy zlikwidowały rosyjskiego okupanta Dmitrija Żukowa, który przed wojną był kandydatem na mistrza sportu w trójboju siłowym i zwycięzcą szeregu rosyjskich turniejów. Według informacji podanych przez stronę rosyjską żołnierz zginął 8 lipca, a pożegnanie odbędzie się 27 lipca.

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