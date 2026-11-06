Российская балерина Анастасия Волочкова публично призвала власти РФ мобилизовать её бывшего концертного директора Максима Николаева и отправить его на войну против Украины.

Поводом для таких заявлений стали обвинения Николаева в ненадлежащем исполнении обязанностей, финансовых злоупотреблениях и распространении сплетен во время их сотрудничества. В своём Instagram россиянка заявила, что призывной возраст её бывшего подчинённого позволяет отправить его в ряды российских оккупационных войск в качестве наказания.

В то же время российские СМИ обратили внимание на несоответствие заявления действующему законодательству РФ, поскольку 33-летний Николаев не подпадает под призывной возраст, который в России составляет от 18 до 30 лет.

Источник: Instagram Анастасии Волочковой.

Украинские защитники ликвидировали на фронте российского оккупанта Сергея Кучерова — многократного чемпиона России по велоспорту, обладателя Кубка мира и участника двух Олимпийских игр.

Украинские военные ликвидировали российского оккупанта Никиту Феокистова, который участвовал в войне против Украины. Смерть захватчика произошла еще в июне 2024 года, однако информация об этом и дата его захоронения стали известны позже.

До этого Силы обороны Украины ликвидировали российского оккупанта Дмитрия Жукова, который до войны был кандидатом в мастера спорта по пауэрлифтингу и победителем ряда российских турниров. По данным российской стороны, военный погиб 8 июля, а прощание с ним состоится 27 июля.

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