Россия сосредоточила наибольшие силы пехоты на Добропольском направлении

Российская армия сосредоточила наибольшие силы пехоты на Добропольском направлении Донецкой области. Несмотря на значительные потери, оккупанты продолжают пополнять подразделения и искать возможности для продвижения. Командир 1-го отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайла Дмитрий Филатов объяснил, почему этот участок фронта важен для врага и как действуют российские военные.

Интенсивность боев на Добропольском направлении существенно не изменилась. В то же время именно здесь российские войска сосредоточили наибольшее количество пехоты по сравнению с другими участками фронта. Филатов отметил, что противник не отказывается от попыток наступать, даже несмотря на значительные потери. По его оценке, подразделения группировки «Азов» ежедневно уничтожают до 500 российских военных. «Это свидетельствует о большой активности и о попытках противника продолжать наступление на этом направлении при любых условиях», — сказал командир.

В то же время, по словам Филатова, российская армия имеет возможность регулярно пополнять личный состав. Ежедневно в её подразделения поступает от 400 до 500 новых военнослужащих. Поэтому даже значительные потери не заставляют оккупантов прекращать наступательные действия. Одной из причин, по которой россияне продолжают оказывать давление на этом участке, командир назвал ситуацию после потери Покровска. По его словам, это дало противнику возможность закрепиться в обширной урбанизированной зоне. Теперь российские войска пытаются использовать её для дальнейшего продвижения в направлении Доброполья.

Филатов считает этот участок одним из самых перспективных для российского наступления. Особое значение он может приобрести во время зимней кампании. С наступлением холодов и ухудшением погоды военным становится сложнее передвигаться и оставаться незаметными. «Впереди нас ждет зима, ухудшается маскировка. Мы видим, что общее количество потерь противника по всем направлениям существенно возросло. Это связано с тем, что противнику негде укрыться во время перемещения», — пояснил военный.

Отдельно командир рассказал о тактике, которую российские подразделения используют на Добропольском направлении. Из-за большого количества украинских укреплений проводить механизированные штурмы здесь сложнее. Поэтому оккупанты чаще пытаются действовать небольшими группами. Речь идет об инфильтрации — тактике, при которой военные незаметно проникают между оборонительными позициями или пытаются проникнуть непосредственно на позиции Сил обороны. Такие группы могут использовать укрытия и сложный рельеф, чтобы приблизиться к украинским подразделениям.

Таким образом, несмотря на потери, российская армия продолжает наращивать присутствие на Добропольском направлении. По оценке Филатова, враг рассматривает этот участок как важный для дальнейших наступательных действий. О ситуации на фронте военный с позывным «Перун» рассказал в эфире Громадского радио 5 ноября.

Силы обороны провели совместную операцию в районе Грузского и Новониколаевки на Добропольском направлении. По данным 425-го отдельного штурмового полка «Скала», украинские военные зачистили десятки российских позиций и отбросили оккупантов. В «Скале» заявили, что это позволило сорвать планы российских войск по дальнейшему продвижению к Доброполью.

Российские войска осуществили одну из самых масштабных за последнее время попыток танкового прорыва на Добропольском направлении. Украинские пограничники совместно с смежными подразделениями сорвали наступление оккупантов.

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