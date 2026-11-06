РФ зосередила найбільше піхоти на Добропільському напрямку

Російська армія зосередила найбільше піхоти на Добропільському напрямку Донецької області. Попри значні втрати, окупанти продовжують поповнювати підрозділи та шукати можливості для просування. Командир 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла Дмитро Філатов пояснив, чому ця ділянка фронту важлива для ворога і як діють російські військові.

Інтенсивність боїв на Добропільському напрямку суттєво не змінилася. Водночас саме тут російські війська зосередили найбільше піхоти порівняно з іншими ділянками фронту. Філатов зазначив, що противник не відмовляється від спроб наступати, навіть попри значні втрати. За його оцінкою, підрозділи угруповання «Азов» щодня знищують до 500 російських військових. «Це свідчить про велику активність і про намагання противника продовжувати наступ на цьому напрямку за будь-яких умов», — сказав командир.

Водночас, за словами Філатова, російська армія має змогу регулярно поповнювати особовий склад. Щодня до її підрозділів надходить від 400 до 500 нових військовослужбовців. Тому навіть значні втрати не змушують окупантів припиняти наступальні дії. Однією з причин, чому росіяни продовжують тиснути на цій ділянці, командир назвав ситуацію після втрати Покровська. За його словами, це дало противнику можливість закріпитися у великій урбанізованій зоні. Тепер російські війська намагаються використати її для подальшого просування в напрямку Добропілля.

Філатов вважає цю ділянку однією з найперспективніших для російського наступу. Особливого значення вона може набути під час зимової кампанії. З настанням холодів і погіршенням погоди військовим стає складніше пересуватися та залишатися непомітними. «Попереду нас чекає зима, погіршується маскування. Ми бачимо, що загальна кількість втрат противника по всіх напрямках суттєво зросла. Це пов’язано з тим, що противнику нема де переховуватись під час переміщення», — пояснив військовий.

Окремо командир розповів про тактику, яку російські підрозділи використовують на Добропільському напрямку. Через велику кількість українських фортифікацій проводити механізовані штурми тут складніше. Тому окупанти частіше намагаються діяти невеликими групами. Йдеться про інфільтрацію — тактику, за якої військові непомітно проникають між позиціями оборони або намагаються просочитися безпосередньо на позиції Сил оборони. Такі групи можуть використовувати укриття та складний рельєф, щоб наблизитися до українських підрозділів.

Отже, попри втрати, російська армія продовжує нарощувати присутність на Добропільському напрямку. За оцінкою Філатова, ворог розглядає цю ділянку як важливу для подальших наступальних дій. Про ситуацію на фронті військовий із позивним «Перун» розповів в ефірі Громадського радіо 5 листопада.

Сили оборони провели спільну операцію біля Грузького та Новомиколаївки на Добропільському напрямку. За даними 425-го окремого штурмового полку «Скеля», українські військові зачистили десятки російських позицій і відкинули окупантів. У «Скелі» заявили, що це дозволило зірвати плани російських військ щодо подальшого просування до Добропілля.

Російські війська здійснили одну з наймасштабніших за останній час спроб танкового прориву на Добропільському напрямку. Українські прикордонники спільно із суміжними підрозділами зірвали наступ окупантів.

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