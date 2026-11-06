Кожну партію м’яса для військових перевірятимуть у лабораторіях

Агенція оборонних закупівель ДОТ запроваджує обов’язкові лабораторні перевірки кожної партії замороженого м’яса, яке постачатимуть військовим. Нові вимоги внесли до контрактів на постачання харчових продуктів на 2027 рік. Рішення ухвалили після численних скарг військових частин: у 2026 році на м’ясну продукцію припало 54% усіх рекламацій щодо якості харчів.

Тепер якість замороженого м’яса перевірятимуть ще до того, як продукція потрапить до військових частин. Для цього кожна партія проходитиме обов’язкові лабораторні дослідження. У 2026 році агенція отримала чимало скарг на якість продуктів, які постачають військовим. Більше половини всіх рекламацій — 54% — стосувалися саме м’ясної продукції. Тому в ДОТ вирішили посилити контроль і перевіряти не лише зовнішній вигляд товару, а й його склад та основні показники якості.

У лабораторіях досліджуватимуть, зокрема, вміст вологи, поживну та енергетичну цінність м’яса. Такі перевірки мають допомогти виявляти продукцію, яка не відповідає встановленим вимогам. Зокрема, фахівці зможуть перевірити, чи не містить вона зайвої води або сторонніх речовин, які могли додати під час заморожування. Зразки для досліджень відбиратимуть фахівці Держпродспоживслужби. Самі аналізи проводитимуть в акредитованих лабораторіях. Такий підхід має дати змогу виявляти проблеми ще до того, як неякісна продукція надійде військовим.

Тимчасово виконувач обов’язків директора АОЗ ДОТ Артем Романюков пояснив, що нові правила стали відповіддю на скарги від військових частин. «Ми бачимо проблеми з якістю м’ясної продукції через рекламації від військових частин і відповідно змінюємо підхід до контролю. Тому в нових контрактах передбачили обов'язкові лабораторні дослідження кожної партії замороженого м'яса. Військові мають отримувати продукцію, яка відповідає встановленим вимогам», — зазначив Романюков.

Як АОЗ уже перевіряє інші продукти

Подібну систему контролю агенція раніше запровадила для молочної продукції. Упродовж 2026 року Держпродспоживслужба перевірила 1169 партій вершкового масла та твердого сиру. За результатами лабораторних досліджень до постачання військовим не допустили 334 511 кілограмів вершкового масла та 352 106 кілограмів твердого сиру. Тобто перевірки допомогли виявити значні обсяги продукції, яка не відповідала вимогам.

Тепер такий самий механізм поширять і на заморожене м’ясо. Від постачальників вимагатимуть підтверджувати якість кожної партії, а продукція, яка не пройде перевірку, не повинна потрапити до військових частин. Нові умови діятимуть у межах контрактів на постачання харчування у 2027 році. В АОЗ розраховують, що це допоможе зменшити кількість скарг на продукти та посилити контроль за якістю харчування військових. Про нові правила повідомляє Агенція оборонних закупівель ДОТ.

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