Каждую партию мяса для военных будут проверять в лабораториях

Агентство оборонных закупок ДОТ вводит обязательные лабораторные проверки каждой партии замороженного мяса, которое будет поставляться военным. Новые требования внесены в контракты на поставку продуктов питания на 2027 год. Решение было принято после многочисленных жалоб воинских частей: в 2026 году на мясную продукцию пришлось 54% всех рекламаций, касающихся качества продуктов питания.

Теперь качество замороженного мяса будут проверять еще до того, как продукция поступит в воинские части. Для этого каждая партия будет проходить обязательные лабораторные исследования. В 2026 году агентство получило немало жалоб на качество продуктов, поставляемых военным. Более половины всех рекламаций — 54% — касались именно мясной продукции. Поэтому в ДОТ решили усилить контроль и проверять не только внешний вид товара, но и его состав, а также основные показатели качества.

В лабораториях будут исследовать, в частности, содержание влаги, питательную и энергетическую ценность мяса. Такие проверки должны помочь выявлять продукцию, не соответствующую установленным требованиям. В частности, специалисты смогут проверить, не содержит ли она лишней воды или посторонних веществ, которые могли быть добавлены во время замораживания. Образцы для исследований будут отбирать специалисты Госпродпотребслужбы. Сами анализы будут проводиться в аккредитованных лабораториях. Такой подход должен позволить выявлять проблемы еще до того, как некачественная продукция поступит военным.

Временно исполняющий обязанности директора АОЗ «ДОТ» Артем Романюков пояснил, что новые правила стали ответом на жалобы от воинских частей. «Мы видим проблемы с качеством мясной продукции из-за рекламаций от воинских частей и, соответственно, меняем подход к контролю. Поэтому в новых контрактах предусмотрели обязательные лабораторные исследования каждой партии замороженного мяса. Военные должны получать продукцию, соответствующую установленным требованиям», — отметил Романюков.

Как АОЗ уже проверяет другие продукты

Подобную систему контроля агентство ранее внедрило для молочной продукции. В течение 2026 года Госпродпотребслужба проверила 1169 партий сливочного масла и твёрдого сыра. По результатам лабораторных исследований к поставке военным не допустили 334 511 килограммов сливочного масла и 352 106 килограммов твёрдого сыра. То есть проверки помогли выявить значительные объёмы продукции, не соответствующей требованиям.

Теперь такой же механизм распространят и на замороженное мясо. От поставщиков будут требовать подтверждать качество каждой партии, а продукция, не прошедшая проверку, не должна попадать в воинские части. Новые условия будут действовать в рамках контрактов на поставку питания в 2027 году. В АОЗ рассчитывают, что это поможет уменьшить количество жалоб на продукты и усилить контроль за качеством питания военных. О новых правилах сообщает Агентство оборонных закупок ДОТ.

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